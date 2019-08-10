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İzinsiz ikamet zanlılarına 3 gün tutukluluk

(Kamalı Haber) - Lefkoşa’da hem kaçak hemda askeri yasak Bölgeyi İhlal suçundan ötürü yakalanan zanlılar Md Shanto Mıa ve  Solaıman Solaıman dün mahkeme huzuruna çıkarıldı. 

10 Ağustos 2019 Cumartesi 15:21
İzinsiz ikamet zanlılarına 3 gün tutukluluk

Mahkemede meseleyle ilgili olarak yeminli şahadet veren polis memuru Hüseyin Ergüleç, Zanlı 1 Md Shanto Mıa ve zanlı 2 Solaıman Solaıman’ın 1.Derece Askeri Yasak Bölgeyi ihlal ve İkamet İzinsiz KKTC’de bulunmak suçlarından methaldar olduklarını belirtti. Ergüleç, 9 Ağustos 2019 tarihinde saat 22:00 raddelerinde Lefkoşa Terminal bölgesinde bir polis ekibi tarafından yapılan kontrol esnasında zanlı 1 Md Shanto Mıa ve zanlı 2 Solaıman Solaıman’ın üzerlerinde pasaportları olmadığı için soruşturma maksatlı Lefkoşa Adli Şube’ye celp edildiğini ve akabinde yapılan soruşturmalarında ise zanlı 1’in 24.05.2018 tarihinde Lokmacı Kara Giriş Kapısı’ndan KKTC haricine çıktığı ve 2019 temmuz ayı içerisinde 1.Derece Askeri Yasak Bölgeyi İhlal ederek Lefkoşa’da tespit edilemeyen bir bölgeden GKRY’den KKTC’ye geçiş  yapıp 2019 temmuz ayından itibaren de KKTC'de ikamet izinsiz bulunduğunu anlatt. Ergüleç, zanlı 2’nin ise 31.01.2018 tarihinden itibaren KKTC’de ikamet izinsiz bulunduğu tespit edilip her iki zanlının da suçüstü hali gereği tutuklandığını mahkemeye aktardı. Ergüleç, soruşturmanın yeni başlamış olup her iki zanlının da pasaportlarının tespiti ve KKTC’de ne amaçla bulunduklarının araştırılması gerektiğini belirtip, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için iki zanlının da 3’er gün tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeller,  soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için iki zanlının da 3’er gün tutuklu kalmalarına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Izinsiz Ikamet
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