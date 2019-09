İzinsiz ikamet zanlısı tutuklandı

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis Memuru Doğukan Can, olayla ilgili bulguları aktardı. Can, huzurda bulunan zanlı Veysel Taş’ın, 8 Eylül 2019 tarihinde saat 15.30’da Gönyeli’de devriye gezen polis ekibi tarafından, zanlının yapılan pasaport incelemesinde ülkede kaçak olduğunu söylediğini belirtti. Can, yapılan muhaceret kontrollerinde zanlının 31.08.2018 tarihinde 30 gün vize ile KKTC'ye giriş yaptığı ve 30.09.2018 tarihinden ikamet izinsiz olarak bulunduğunun tespit edildiğini söyledi. Polis tutuklanan zanlının ülkemizde bulunduğu süre zarfında ne yaptığının araştırılabilmesi için ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Gülay Süleymanoğlu, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.