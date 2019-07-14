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İzinsiz ikamete tutuklama

(Kamalı Haber) – Lefkoşa’da gerçekleştirilen asayiş operasyonları neticesinde ülkede izinsiz ikamet ettiği tespit edilen zanlı Sikandar Ashraf tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

14 Temmuz 2019 Pazar 11:33
İzinsiz ikamete tutuklama

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Zübeyde Zennaroğlu olayla ilgili bulguları aktardı. Sennaroğlu huzurda bulunan zanlı Sikandar Ashraf’ın gerçekleştirilen kontroller neticesinde ülkede Nisan 2018 tarihinden itibaren kaçak olarak bulunduğunun tespit edildiğini ve aleyhine bir soruşturma başlatıldığını belirtti. Polis zanlının ülkede ne maksatla bulunduğunun araştırılacağını belirterek ilk etapta soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın zanlının 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
TutuklamaHaberKKTC
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