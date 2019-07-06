İzinsiz ikametten 3 tutuklu daha

Polis, suçla operasyonel mücadele çalışmaları kapsamında KKTC’de izinsiz ikamet eden 3 kişinin tutuklandığını bildirdi.

Polis basın bültenine göre, 5-6 Temmuz tarihleri arasında, suçla operasyonel mücadele çalışmaları kapsamında KKTC genelinde yapılan denetimler sonucu, KKTC’de izinsiz ikamet ettikleri tespit edilen ikisi Girne ve biri Güzelyurt’ta olmak üzere toplam 3 kişi tutuklandı.