İzinsiz ikametten 3 tutuklu daha

Polis, suçla operasyonel mücadele çalışmaları kapsamında KKTC’de izinsiz ikamet eden 3 kişinin tutuklandığını bildirdi.
Polis basın bültenine göre, 5-6 Temmuz tarihleri arasında, suçla operasyonel mücadele çalışmaları kapsamında KKTC genelinde yapılan denetimler sonucu, KKTC’de izinsiz ikamet ettikleri tespit edilen ikisi Girne ve biri Güzelyurt’ta olmak üzere toplam 3 kişi tutuklandı.
Nasıl ki eroin içeni içeri atan ama nerden tedarik ettiğine bakmazsan uyuşturucuyu gizli teşvik aslında komisyoncu isen, kaçağı yakalar ve fakat ona ikamet ve iş temin edeni sorgulayıp suçlamaz isen kaçakçılığı teşvik ve aslında kaçakçılık şebekelerinde komisyon alanlar ve soruşturmaları önleyenler vardır. Yoksa siyasil(!)ler ve öteki görevliler o kadar idiot olamaz. Olsa olsa komisyoncu ...