İzinsiz ikametten iki ikişi tutuklandı

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis Memuru Coşkun Küçük, olayla ilgili bulguları aktardı. Küçük, huzurda bulunan zanlılar Mohammad Shahabul Alam ve Lokman Hosen’in 07.09.2017 itibaren ülkede kaçak olarak kaldığının tespit edildiğini söyledi. Polis, tutuklanan zanlıların ülkemizde bulunduğu süre zarfında ne yaptığının araştırılabilmesi için ilk etapta 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlıların 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.



