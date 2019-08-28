İzinsiz ikametten tutuklandı

Lefkoşa’da polis kontrollerinde ülkede kaçak olduğu tespit edilen zanlı Yakup Aslan, tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis Memuru Ömer Savran, olayla ilgili bulguları aktardı. Savran, huzurda bulunan zanlı Yakup Aslan, 28 Ağustos tarihinde Adli Şube’de yapılan kimlik kontrollerinde ülkemizde 12 Mayıs 2019 tarihinden itibaren ikamet izinsiz olarak bulunduğunun tespit edildiğini söyledi. Polis tutuklanan zanlının ülkemizde bulunduğu süre zarfında ne yaptığının araştırılabilmesi için ilk etapta 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Gülay Süleymanoğlu, zanlının 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi. (Kamalı Haber)