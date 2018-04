İzinsiz olduklarını bile bile çalıştırdılar

KIbrıs Postası'ndan Nadire Bahadi'nin haberine göre; Türkiye’de yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında önceki gün KKTC’de tutuklanan Ali Rıza Çelikbaş ile Ali Osman Çini’nin ülkede izinsiz kaldıklarını bilmelerine rağmen Öztemur Ltd’te kaçak olarak çalıştırdıkları iddia edilen Rıfat Öztemur ile Süleyman Bedipaycı da tutuklandı.

Mağusa’da önceki gün polis ekipleri düzenlenen bir operasyon sonucu Türkiye’de yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında haklarında tutukluluk kararı bulunan Ali Rıza Çelikbaş ve Ali Osman Çini’yi tutukladı. Çelikbaş ve Çini hakkında yürütülen soruşturma kapsamında ise bu kez de her iki şahsın ülkede izinsiz olarak kaldıklarını bilmelerine rağmen Öztemur Ltd. isimli işyerlerinde kaçak olarak çalıştırdıkları gerekçesi ile Mağusa’nın tanınmış iş insanlarından Rıfat Öztemur ile söz konusu şirkette muhasebe sorumlusu olan Süleyman Bedipaycı tutuklandı. Çelikbaş ve Çini önceki gün “KKTC’de izinsiz ikamet etmek” suçlaması ile Öztemur ve Bedipaycı ise “Suçu örten” suçlaması ile Mağusa Kaza Mahkemesi’nde yargıç karşısına çıkarıldı.

Tüm zanlılar hakkında soruşturma kapsamında 3 gün tutukluluk süresi temin edilirken, polis tutukluların mahkemeye çıkarılması konusunda çifte standart uygulamasına başvurdu. Dün Yargıç karşısına çıkarılmak üzere mahkemeye sevk edilen Öztemur ve Bedipaycı, tanınmış iş insanları olması nedeni ile polis subayı Halil Seven’in istemi üzerine basın mensuplarından kaçırılarak alışılagelmişin dışında bir uygulama ile mahkeme binasına sokuldu. Polis subayı, Öztemur ve Bedipaycı için tutukluların getirildiği ön kapı yerine polis aracını mahkeme binasının arka kısmına getirilmesini ve zanlıların yargıçların kullandığı kapıdan girmesini sağladı.

Ülkede kaçak bulunan zanlıları bile bile kaçak işletmekle suçlanıyorlar

Olayın soruşturmasını yürüten polis subayı Halil Seven mahkemede verdiği ifadesinde, zanlı Rıfat Öztemur ile Süleyman Bedipaycı “Suçu örten” suçundan tutuklu bulunduklarını açıkladı. Önceki gün Mağusa Kaza Mahkemesi huzuruna çıkarılan Ali Rıza Çelikbaş ve Ali Osman Çini’nin KKTC’de izinsiz ikamet etmekte olduklarını söyleyen Seven, bu konu ile ilgili bir soruşturma başlatıldığını ve 30 Mart tarihinde söz konusu şahıslar hakkında 3 gün tutukluluk süresinin temin edildiğini açıkladı. Polis subayı Seven, Çelikbaş ve Çini’den yapılan soruşturmada şirket hissedarı zanlı Rıfat Öztemur ile şirket muhasebecisi Süleyman Bedipaycı’nın kendilerinin KKTC’de izinsiz ikamet ettiklerini bilmelerine rağmen Öztemur Ltd.’te çalıştırdıkları ve bu şekilde suçu örttüklerinin tespit edildiğini açıkladı. Bu konu ile ilgili yine söz konusu iş yerinde çalışan ve KKTC’de izinsiz olarak ikamet eden bir şahsın daha olduğunun tespit edildiğini söyleyen Seven, bu şahsın ise arandığını söyledi. Soruşturmanın yeni başladığına işaret eden Seven, mesele ile ilgili aranan bir şahsın olmasının yanında alınması gereken ifadelerin olduğuna dikkat çekti ve zanlıların 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Çini ve Çelikbaş Türkiye’de aranıyordu

Önceki gün Mağusa Kaza Mahkemesi’nde yargıç karşısına çıkarılan Ali Rıza Çelikbaş ile Ali Osman Çini’nin Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde Kuzey Kıbrıs’ta askerlik yaptıklarını fakat haklarındaki tutuklama kararı nedeni ile askerliklerini tamamlamış olmalarına rağmen kaçak olarak ülkede yaşamaya devam ettikleri öğrenildi. Zanlı Ali Osman Çini hakkında Bursa 2.Sul Ceza Hâkimliği tarafından FETÖ terör örgütü yöneticisi olma suçlaması ile zanlı Ali Rıza Çelikbaş hakkında ise Antalya 4.cü Sulh Ceza Hâkimliği tarafından FETÖ terör örgüt üyesi olma suçlaması ile haklarında tutukluluk kararı bulunuyor. Zanlıların FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından haklarında 3 gün tutukluluk süresi temin edilirken, bu 3 gün içerisinde Çelikbaş ve Çini’nin Türkiye’ye iade edilmeleri gündemde.