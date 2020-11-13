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İzlem Gürçağ Altuğra: “Tekrar UBP-HP koalisyonu neden olmasın…”

UBP Milletvekili İzlem Gürçağ Altuğra, UBP-HP koalisyonunun tekrar olabileceğine aktararak yeniden şekillendirilerek koalisyona devam edilebileceğini dile getirdi.

13 Kasım 2020 Cuma 14:05
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İzlem Gürçağ Altuğra: “Tekrar UBP-HP koalisyonu neden olmasın…”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili İzlem Gürçağ Altuğra, BRT ekranlarında Levent Kutay’ın hazırlayıp sunduğu ‘50+1’ adlı programa konuk oldu.

Altuğra, bir an önce hükümetin kurulma zorunluluğu olduğunu dile getirerek “Hükümetin kurulamaması diye bir sorun olmaması gerekir halkın menfaati için hareket ediyorsak” dedi. Mevcut şartlarda, koalisyon hükümetinin kurulabileceğine de işaret eden Altuğra, her gün birçok esnafın kepenk indirdiğini hatırlattı.

“ERKEN SEÇİM ÇÖZÜM DEĞİLDİR”

Halkın erken seçim istemediğine dikkat çeken UBP Milletvekili Altuğra, “Erken seçim çözüm değildir. En son ki çare erken seçimdir…” ifadelerini kullandı.

“UBP-HP KOALİSYONU NEDEN OLMASIN…”

Ulusal Birlik Partisi – Halkın Partisi’nin tekrar koalisyon olmasını ‘neden olmasın’ şeklinde değerlendiren Altuğra, “Neden bunu yeniden şekillendirerek devam etmeyelim, geçmişe takılı kalmamalıyız. Hatalar olabilir, insanız, yapabiliriz” diyerek “hataların bir kez daha yapılmamasını taahhüt edebiliriz” ifadelerini kullandı.

Koalisyon hükümetinin acil bir şekilde kurulması gerektiğini yineleyen ve geçmişe değil geleceğe bakılmasının önemine vurgu yapan Altuğra “Neyi paylaşamıyoruz? Koalisyon hükümetinin kurulmasının maddi manevi yönünden oldukça hayırlıdır” dedi.

“SİYASETTE SAĞDUYULU OLUNMALI”

Yepyeni bir ruh, heyecan ve enerji ile yola devam edilmesi gerektiğini ifade eden UBP Milletvekili Altuğra, “Kurulacak olan koalisyonun sağlıklı olması ve en önemlisi halka hizmet etmesidir” dedi.

Siyasete sağduyulu yaklaşmanın faydası olduğunun da altını çizen İzlem Gürçağ Altuğra, halkın menfaatleri doğrultusunda hareket edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

“HİZMETİN ROZETİ YOKTUR”

Altuğra, hizmetin halka yönelik olduğunu dile getirerek rozetlere takılı kalmanın doğru olmadığını ve ‘hizmetin rozeti olmayacağını’ da sözlerine ekledi.

Kıbrıs Postası - ÖYKÜ KENDIR

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