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İzlem Gürçağ Altuğra: Toplumda uyuz salgını yok

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, toplumda uyuz salgını olmadığını ifade ederek, “Böyle bir algı oluşunca toplumda haklı olarak insanlar böyle bir endişeye kapılıyor” dedi.

23 Kasım 2022 Çarşamba 17:04
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İzlem Gürçağ Altuğra: Toplumda uyuz salgını yok



KKTC’de son dönemlerde ‘uyuz salgını’ olduğu yönündeki iddialar vatandaşı endişelendirmeye ve telaşlandırmaya devam ediyor...

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, KANAL SİM’de yayınlanan programda konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Toplumda uyuz salgınının olmadığını ve bu yönde çıkan iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade eden Altuğra, konuyla ilgili açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

“Böyle bir algı oluşunca toplumda haklı olarak insanlar böyle bir endişeye kapılıyor. Bunu önemsiyoruz. Böyle bir algının yanlış bir algı olduğunu ve uyuzun ne olduğunu detaylı bir şekilde izah edip kamuoyunu bilgilendireceğiz.”

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