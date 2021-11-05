Künye
Kıbrıs 26
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Milyonluk uyuşturucuyla yakalandılar!
Milyonluk uyuşturucuyla yakalandılar!
Hücreden kaçtı!
Hücreden kaçtı!
Vahşice öldürüldü!
Vahşice öldürüldü!
Lefkoşa sapığı!
Lefkoşa sapığı!
Sapığın hırsız arkadaşı!
Sapığın hırsız arkadaşı!
banner107

İzlem Gürçağ Altuğra’dan Flaş Açıklama!

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Girne milletvekili İzlem Gürçağ Altuğra, kendisine destek verenlere teşekkür etti.

05 Kasım 2021 Cuma 16:28
1873 Okunma
İzlem Gürçağ Altuğra’dan Flaş Açıklama!
banner108

UBP’nin haftasonu yapılan kurultayı sonrasında Faiz Sucuoğlu’nun Genel Başkan seçilmesi ve hükümeti kurma çalışmalarına başlamasının ardından basında, kendisinin de kabinede yer alacağı yönünde haberler çıktığını hatırlatan İzlem Gürçağ Altuğra, çok sayıda kişinin gerek bizzat kendisini ziyaret ederek, gerekse telefonla arayarak ve mesaj atarak kutladığını belirterek, “tüm değerli kardeşlerime aynı sıcak duygularla teşekkür ederim” dedi.

Oluşan yeni kabinenin  Genel Başkan’ın takdiri olduğunu kaydeden İzlem Gürçağ Altuğra, “Bilinmelidir ki, hangi konumda olunursa olunsun, halka yönelik hizmetin kutsallığı hiç unutulmamalıdır. Bu bilinçle hareket ederek,  dün olduğu gibi bugün de, yarın da üstelendiğimiz her görevde halkımıza hizmeti kutsal bilerek, inançla yolumuza devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Altuğra yazılı açıklamasını “Sürekli sevgilerini gönderen çok değerli kardeşlerimize içtenlikle teşekkür eder, yeni kurulan hükümetimizin halkımıza hayırlı olmasını dilerim” sözleriyle noktaladı.

Anahtar Kelimeler:
İzlem Gürçağ Altuğra
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çevre Dairesi: “Büyükkonuk bölgesinde yapılan kazı çalışması ÇED kararı alınan bölgenin içinde değil”
Çevre Dairesi: “Büyükkonuk bölgesinde yapılan kazı çalışması ÇED kararı alınan bölgenin içinde değil”
Manavoğlu’ndan karma oy yorumu: “Dostlar alışverişte görsün”
Manavoğlu’ndan karma oy yorumu: “Dostlar alışverişte görsün”
100'ü yerel, 116 pozitif vakaya rastlandı
100'ü yerel, 116 pozitif vakaya rastlandı
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim