Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Aranan iki kişi daha var!
Aranan iki kişi daha var!
2 gün daha tutuklu kalacak
2 gün daha tutuklu kalacak
Evi soyup soğana çevirmiş
Evi soyup soğana çevirmiş
10 yıl hapis cezası
10 yıl hapis cezası
Araçta uyuşturucuyla yakalandılar
Araçta uyuşturucuyla yakalandılar

"İzlenen yanlış politikadan bir an evvel dönülmelidir"

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Özdil Nami, Kıbrıs TV’de Erçin Şahmaran’ın sorularını yanıtladı.

15 Haziran 2021 Salı 22:20
35 Okunma
"İzlenen yanlış politikadan bir an evvel dönülmelidir"

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, NATO Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmesine değinen Nami, Türkiye’nin ABD ve AB ile olan sorunlarını, Kıbrıs meselesini çözmeden halledemeyeceğini ifade etti.

Kıbrıs sorunu devam ettiği sürece sadece yüzeysel bazı adımların atılabileceğini söyleyen Nami, Kıbrıs sorunu çözüldüğü anda Türkiye’nin AB ile ilişkilerinin önündeki engelin kalkacağını; İsrail ile enerji koridorlarını oluşturmanın mümkün olacağını savundu.

Böyle bir etkinin Türkiye’yi içinde bulunduğu sorunlardan farklı bir boyuta taşıyacağını söyleyen Nami, Kıbrıs meselesi çözülmeden Türkiye’nin AB ile müttefik olarak hareket etmesini ve Doğu Akdenizde’ki sorunları çözmenin imkansız olduğunu kaydetti.

KAYNAK: KIBRIS POSTASI

Son Güncelleme: 15.06.2021 23:42
Anahtar Kelimeler:
CTP Milletvekili Özdil Nami
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Denktaş, ısırıkla ilgili açıklama yaptı
Denktaş, ısırıkla ilgili açıklama yaptı
Dikkatsizlik yine kaza getirdi.
Dikkatsizlik yine kaza getirdi.
Serdar Denktaş köpek saldırısına uğradı
Serdar Denktaş köpek saldırısına uğradı
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim