"İzlenen yanlış politikadan bir an evvel dönülmelidir"

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, NATO Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmesine değinen Nami, Türkiye’nin ABD ve AB ile olan sorunlarını, Kıbrıs meselesini çözmeden halledemeyeceğini ifade etti.

Kıbrıs sorunu devam ettiği sürece sadece yüzeysel bazı adımların atılabileceğini söyleyen Nami, Kıbrıs sorunu çözüldüğü anda Türkiye’nin AB ile ilişkilerinin önündeki engelin kalkacağını; İsrail ile enerji koridorlarını oluşturmanın mümkün olacağını savundu.

Böyle bir etkinin Türkiye’yi içinde bulunduğu sorunlardan farklı bir boyuta taşıyacağını söyleyen Nami, Kıbrıs meselesi çözülmeden Türkiye’nin AB ile müttefik olarak hareket etmesini ve Doğu Akdenizde’ki sorunları çözmenin imkansız olduğunu kaydetti.

KAYNAK: KIBRIS POSTASI