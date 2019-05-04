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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer, Gazimağusa Belediyesi’ni ziyaret etti

04 Mayıs 2019 Cumartesi 09:58
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer, Gazimağusa Belediyesi’ni ziyaret etti
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer Gazimağusa Belediyesi’ni ziyaret ederek, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter ile görüştü. 

Gazimağusa Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, ziyarette Gazimağusa Belediyesi ile İzmir Büyükşehir Belediyesi arasında geçmişte kurulan kardeşlik ilişkisinin ileriye götürülmesi konuşuldu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’e ziyarette eşi Neptün Soyer de eşlik etti.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter konuşmasında, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve eşini Gazimağusa’da görmekten dolayı büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek, Tunç Soyer’in yeni seçilen başkan olarak bundan önce olduğu gibi bundan sonra da başarılı olmasını diledi. 

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Tunç Soyer’in ülkeye geliş sebebinin Büyükkonuk’ta yapılacak 2. Uluslararası Akdeniz Gastronomi Festivali olduğunu ifade eden Arter, Büyükkonuklu biri olarak bundan mutluluk duyduğunu söyledi ve İzmir ile Gazimağusa’nın geçmişten gelen kardeşlik ilişkileri kapsamında hem kültürel hem sosyal anlamda iyi ilişkilerin devamını diledi. 

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’in her zamanki Kıbrıslı ev sahipliği ve güler yüzüyle kendilerini karşıladığını ifade ederek, “Biz Kıbrıs’ı aşkla seviyoruz. İnsanı, kültürü ve doğasını, lezzetlerini aşkla seviyoruz. O nedenle buraya gelmek bizleri heyecanlandırıyor ve coşturuyor” dedi. 

Tunç Soyer, 2. Uluslararası Gastronomi Festivali nedeniyle geldikleri KKTC’de Cittaslow ağının Kıbrıs’ta yeniden yapılandırılması ile ilgili ziyaretler de yapacaklarını ve Kıbrıs’taki Cittaslow ağının dünyada daha çok ses getiren bir yapıya kavuşturmak istediklerini belirtti. 

Soyer, İzmir ile Gazimağusa arasındaki kardeşlik ilişkisinin önümüzdeki dönemde çok daha güçlenerek, çocukların, gençlerin, kadınların, turizmin, ticaretin tarımın çok daha fazla yer alacağı bir kardeşliğe dönüşmesi için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Görüşmenin sonunda Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, Tunç Soyer’e ipek kozası işlemeli el işi ve eski Kıbrıs kapısını sembolize eden tablo verirken, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise Başkan İsmail Arter’e cam kavanozda “ata tohumu” olan “Karakılçık Buğdayı” takdim etti.

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İzmir Büyükşehir Belediye BaşkanıGazimağusa BelediyesiTunç Soyerİsmail ArterHaberGündemKıbrıs
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