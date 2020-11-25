Jane Holl Lute, 1 Aralık’ta Anastasiadis ve Tatar ile görüşecek

BM Genel Sekreteri’nin Geçici Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute'un 1 Aralık’ta Rum Lider Nikos Anastasiadis ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile ayrı ayrı görüşeceği bildirildi.

Kıbrıs Haber Ajansı’nda yer alan habere göre, BM Genel Sekreteri’nin Özel Danışmanı Jane Holl Lute, 1 Aralık’ta Rum Lider Nikos Anastasiadis ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile ayrı ayrı görüşecek.

Güney Lefkoşa'da 5+1 gayri resmi konferans için hazırlıklar yapıyor. Bu bağlamda Nikos Anastasiadis ve Kıbrıslı Rum müzakereci Andreas Mavroyiannis’in katılımıyla bir toplantı yapıldı.

Lute’un 30 Kasım’da adaya gelmesi ve 2 Aralık tarihinde ayrılması bekleniyor.

Lute, 1 Aralık tarihinde sabah saatlerinde Ersin Tatar ile görüşecek. Lute aynı gün öğleden sonra Anastasiades ile bir araya gelecek.

Lute, Kıbrıs temaslarını tamamladıktan sonra Atina’da temaslarda bulunacak.