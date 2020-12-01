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Jane Holl Lute Kıbrıs’ta: Bugün liderlerle ayrı ayrı görüşecek

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute, bugün önce Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüşecek ardından da Rum lider Nikos Anastasiadis ile bir araya gelecek.

01 Aralık 2020 Salı 08:48
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Jane Holl Lute Kıbrıs’ta: Bugün liderlerle ayrı ayrı görüşecek

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kıbrıs için görevlendirdiği geçici Özel Danışmanı Jane Holl Lute, liderlerle görüşmek üzere Kıbrıs’a geldi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs için görevlendirdiği Geçici Özel Danışmanı Jane Holl Lute’u saat 11.30’da kabul edecek.

Görüşmenin yapılmasının ardından Rum lider Nikos Anastasiadis ile saat 19.00’da bir araya gelmesi beklenen Lute’un yarın adadan ayrılarak Atina’ya geçmesi bekleniyor...

Buradaki temaslarını da tamamladıktan sonra New York’a gidecek olan Lute’un Ankara temaslarını Avrupa Birliği Konseyi’nin Aralık toplantısı sonrası yapması bekleniyor.

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