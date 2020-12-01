Jane Holl Lute Kıbrıs’ta: Bugün liderlerle ayrı ayrı görüşecek

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute, bugün önce Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüşecek ardından da Rum lider Nikos Anastasiadis ile bir araya gelecek.