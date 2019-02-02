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Jane Holl Lute yarın Akıncı ve Anastasiadis’le görüşecek

Lute, yarın, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le görüşecek

02 Şubat 2019 Cumartesi 17:28
Jane Holl Lute yarın Akıncı ve Anastasiadis’le görüşecek

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute, yarın, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le görüşecek.

Bu gece Adaya gelmesi beklenen Lute, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından saat 11.00’de kabul edilecek. Lute, saat 18.30’da ise Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’i ziyaret edecek.
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres tarafından Mayıs 2018’de “geçici özel danışman” olarak atanan Jane Holl Lute, bugüne kadar adayı 3 kez ziyaret etti.

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Kıbrıs’a ilk ziyaretini geçen yıl temmuz ayında gerçekleştiren Amerikalı diplomat Lute, garantörler ve AB yetkilileriyle de yaptığı görüşmeler sonrasında BM Genel Sekreteri’ne çalışmalarıyla ilgili rapor sunmuştu.

BM Genel Sekreteri Guterres, daha sonra BM Güvenlik Konseyi’ne sunduğu raporda, müzakereler başlamadan önce kilit konularda gerçek bir yakınlaşma sağlanıp sağlanmadığını ve tarafların kendi öngörebileceği ortak bir geleceğe yönelik çözüm için yeni öneriler getirmede istekliliğini ölçmek için Lute'un istişarelerini sürdürmesini istemişti.

Lute, bu çerçevede geçen yıl ekim ve aralık aylarında Kıbrıs ve garantör ülkelere 2 ayrı ziyaret daha gerçekleştirmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Jane Holl LuteMustafa AkıncıNikos AnastasiadisHaberGündemKıbrıs
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