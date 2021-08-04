Künye
Kıbrıs 38
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Uyuşturucu operasyonu; Kokainle yakalandı
Uyuşturucu operasyonu; Kokainle yakalandı
Güney merkezli uyuşturucu karteline, “Ahtapot” operasyonu
Güney merkezli uyuşturucu karteline, “Ahtapot”...
Kargoyla 3 buçuk kilo uyuşturucu getirttiler
Kargoyla 3 buçuk kilo uyuşturucu...
‘Uyuşturucu satma ve ithaline’ 3 yıl hapis
‘Uyuşturucu satma ve ithaline’ 3...
Adam kaçırma , soygun, darp
Adam kaçırma , soygun, darp

Jant hırsızı mahkemeye çıkarıldı

Minareliköy’de meydana gelen jant hırsızlığı ile ilgili olarak tutuklanan zanlı M.N tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

04 Ağustos 2021 Çarşamba 12:26
10 Okunma
Jant hırsızı mahkemeye çıkarıldı

(Kamalı Haber)

Minareliköy’de meydana gelen jant hırsızlığı ile ilgili olarak tutuklanan zanlı M.N tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ali Aydoğanlı, olguları aktardı.

Polis, zanlının sirkat suçuna methaldar olduğunu belirtti.

Polis, 13-15.06.2021 tarihleri 19.00-13.00 saatleri arasında Minareliköy Lefkoşa’da, işletmeciliğini E.T'nin yapmış olduğu bir lastik servisinin arka kısmında muhafaza edilen tanesi 250 TL’den 10 adet 2. el araç jantlarının Mağusa’da sakin M.N tarafından sirkat edildiğini söyledi.

Polis, 03.08.2021 tarihinde Mağusa Polis Müdürlüğü sorumluluk sahasında meydana gelen sirkat meselesi konusunda sorgusu yapılan zanlının, soruşturma sırasında bir gönüllü ifade vermek arzusunda olduğunu söylemesi üzerine vermek istediği gönüllü ifadesini temin ettiğini ve suçunu kabul ettiğini belirtti.

Polis, zanlı kendisine okunan yazılı davasını kabul ettiğini mahkemeye aktardı.

Polis, zanlının Türkmenistan uyruklu olup KKTC’de çalışma izinli olarak bulunduğunu ve soruşturmanın tamamlandığını belirterek, mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer zanlının davalarında hazır bulunması maksadı ile yurt dışına çıkışının yasaklanması, bir kefilin 75 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması, 2 bin 500’er TL nakit teminat yatırması ve haftada bir gün polise ispat-ı vücutta bulunması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çavuşoğlu: KKTC Halkı, Türk Milletinin Bölünmez, Ayrılmaz Bir Parçası
Çavuşoğlu: KKTC Halkı, Türk Milletinin Bölünmez, Ayrılmaz Bir Parçası
Ölümlü kazada mahkeme kararını açıkladı
Ölümlü kazada mahkeme kararını açıkladı
Cumhurbaşkanı Tatar: Kıbrıs’tan getirdiğim toprağı kabrine bıraktım
Cumhurbaşkanı Tatar: Kıbrıs’tan getirdiğim toprağı kabrine bıraktım
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim