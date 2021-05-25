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Jeneratör Sirkati Zanlılarının Tutukluluğu Uzatıldı

25 Mayıs 2021 Salı 13:36
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Jeneratör Sirkati Zanlılarının Tutukluluğu Uzatıldı

31.03.21 ile 04.05.21 tarihleri arasında Serdarlı köyünde sakin B.K’a ait iş yerinin bahçe kapısı üzerindeki zinciri ve asma kilidi kırıp hasara uğrattıktan sonra içeriye giriş sağlayan ve 30 bin T.L değerinde 33 KWA gücündeki jeneratörü sirkat eden A.Ç (E-29) ve H.S (E-47) 24.05.21 tarihinde tutuklanıp aynı gün çıkarıldıkları mahkemede haklarında birer gün tutukluluk emri temin edildi.

Zanlılar bugün 25.05.21 tarihinde sirkat, kasti hasar ve mülke tecavüz suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yeniden yargıç huzuruna çıkarılarak tutukluluk süreleri 6 gün daha uzatıldı.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede yemin altında şahadet veren polis memuru İsmail Çarık olgularla ilgili mahkemeye bilgi vermek suretiyle anımsatma yaptı.

Zanlıların 30 Mart 21 tarihi ile 4 Mayıs 21 tarihleri arasında Serdarlı köyünde, B.K isimli şahsa ait işyerinin bahçe kapısı üzerindeki zinciri ve asma kilidi kırmak suretiyle hasara uğrattıktan sonra içeriye giriş sağladıklarını ve bir adet jeneratörü sirkat ettiklerini söyledi.

Jeneratörün 19.05.21 tarihinde Turunçlu yol kavşağı yakınlarında boş bir araziye bırakılmasıyla ilgili dürdürülen tahkikatta zanlıların mesele ile ilgili olarak 24.05.21 tarihinde derdest emri gereği tutuklandıklarını belirten tanık polis, ayni gün zanlıların çıkarıldıkları mahkemede haklarında birer gün tutukluluk emri temin edildiğini söyledi.

Zanlı 1’in mesele ile ilgili olarak gönüllü bir ifade verdiğini, olayla bağlantısı olmadığını beyan ettiğine değinen tanık polis, zanlının ifade vermediğini belirtti.

Olayla ilgili görgü tanıklarından ifade alındığını ve tanıtma merasimi yapıldığına dikkat çeken tanık polis, bir görgü tanığına henüz ulaşılamadığına değindikten sonra tahkikatını salimen yürütebilmek maksadıyla zanlılar aleyhine 6 şar gün daha tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, zanlıların 6 şar gün süreyle poliste tutuklu kalmaları yönünde emir verdi.(MHA)

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