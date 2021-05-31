Jeneratörü Sirkat Edenler Tespit Edilemedi

Sürdürülen tahkikatta zanlı 2 H.S’nün mesele ile ilgili bağlantısı tespit edilemediğinden şartsız salıverildiği, zanlı 1’in ise sirkat suçu ile ilgili aleyhine şahadet temin edilemediği ve hırsızlık mal kabulü suçlamasıyla aleyhine dosya tanzim edildiği belirtildi.

Bugünkü teminat duruşmasında iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı Hasan Boşnak, ilk tanık olarak meselenin tahkikat memuru olan polis memuru İsmail Çarık’ı tanık kürsüsüne çağırdı.

Tanık polis yemin altında verdiği şahadetinde, zanlı A.Ç’nin hırsızlık mal kabulü suçlamasıyla mahkeme huzurunda bulunduğunu söyledi.

31.03.21 ile 04.05.21 tarihleri arasında İskele sakini olup Serdarlı köyünde bulunan işyerinden 30 bin TL değerinde 33 KWA gücündeki jeneratörünün sirkat edilmesiyle ilgili adı edilenin polise bilgi verildiğini söyleyen tanık polis, bahse konu jeneratörün 19.05.21 tarihinde Turunçlu köy kavşağı yakınlarında boş bir arazide bulunduğunu belirtti. Sürülen soruşturmada mesele ile ilgili bağlantıları olduğu iddiasıyla zanlı 1 ve zanlı 2’nin 23.05.21 tarihinde tutuklandıklarını belirten tanık polis her iki zanlı aleyhine toplam yedişer gün tutukluluk emri temin edildiğini aktardı.

Temin edilen tutukluluk süresi içerisinde tanıklardan temin edilen ifadelerde zanlı 1 ve 2’nin bahse konu jeneratör üzerinden bozuk olan mazot pompasını söktükleri ve Lefkoşa’ da tamir ettiklerinin belirlendiğine değinen tanık polis, zanlı 1’in polise ifade vermeyip suçlamaları kabul etmediğini, zanlı 2’nin ise itiraf niteliğinde olmayan gönüllü bir ifade verdiğine dikkat çekti.

25.05.21 tarihinde jeneratörün kepçe traktör vasıtası ile bir vana yüklendiğine dair temin edilen tanık ifadesi sonrası tespit edilen aracın emare alındığına değinen tanık polis, sürdürülen tahkikat sonrası aleyhinde suç unsuru tespit edilemeyen zanlı 2’nin serbest bırakıldığını, aleyhinde hırsızlık suçu ile ilgili yeterli şahadet temin edilemeyen zanlı aleyhine hırsızlık mal kabulü suçlamasıyla dosya tanzim edildiğini söyledi.

Zanlıya bugün itibarıyla “hırsızlık mal kabulü” suçlamasıyla yazılı dava tebliğ edildiğini belirten tanık polis, zanlının davasına karşılık kabul etmiyorum yönünde cevap verdiğini söyledi.

Telefon dökümleriyle ilgili yapılan yazışmalara henüz bir netice alınamadığına değinen tanık polis, bu aşamada tahkikata etki etme imkânı bulunmayan KKTC vatandaşı olan zanlının ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti ve tarafların beyanlarını değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının ileride görülecek davasına hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla KKTC haricine çıkışını men ederek 3000 TL nakdi teminat yatırması ve KKTC vatandaşı muteber 2 şahsın 50 şer bin liralık şahsi kefalet senedi imzalaması şartıyla serbest kalması yönünde emir verdi.(MHA)