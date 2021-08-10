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Jeremia, 10 gün cezaevinde bekleyecek

Lefkoşa’da kendisine emanet edilen parayı çaldığı gerekçesi ile tutuklanan zanlı Jenelyn Jeremia tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

10 Ağustos 2021 Salı 13:20
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Jeremia, 10 gün cezaevinde bekleyecek

(Kamalı Haber)

Lefkoşa’da kendisine emanet edilen parayı çaldığı gerekçesi ile tutuklanan zanlı Jenelyn Jeremia tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Özgür Sunalp olayla ilgili bulguları aktardı.

Sunalp 11 Temmuz 2021 tarihinde saat 19:30 raddelerinde Lefkoşa'da huzurda bulunan zanlı Jenelyn Jeremia, arkadaşı olan R.B’nin Filipinlere göndermek üzere kendisine vermiş olduğu 750 euro nakit parayı alarak tasarrufuna geçirdikten sonra bahse konu parayı başka kişilere olan borcunu ödemek için kullandığının tespit edildiğini söyledi.

Polis zanlının yapılan şikâyet üzerine tutuklandığını ve gönüllü ifade verdiğini belirtti.

Polis tahkikatın tamamlandığını belirterek, zanlının mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla zanlının 10 günü aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

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