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Jet krizi ile ilgili ‘dava’ okundu: Girne polisine çağrıldılar!

Kıbrıs Postası sitesinde yer alan habere göre ünlü “jet krizi” ile ilgili “imzaları” bulunan dönemin Sağlık Bakanlığı müsteşarı Ali Çaygür ile Sağlık Bakanlığı’na bağlı Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi Müdürü Çiğdem Çağa ve bazı görevlilere dava okundu.

19 Ağustos 2021 Perşembe 16:11
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Jet krizi ile ilgili ‘dava’ okundu: Girne polisine çağrıldılar!

Söz konusu kişilerin Girne Polis Merkezine çağrıldıkları öğrenildi.

DOKUNULMAZLIĞI BULUNAN ALİ PİLLİ ÇAĞRILMADI

Milletvekili dokunulmazlığı bulunan dönemin Sağlık Bakanı Ali Pilli ise çağrılmadı.

Haziran 2020’de özel bir jetin karantina döneminde uçuşların kapalı olduğu bir zamanda "izinsiz" olarak Ercan’a inmesi, kamuoyuna “jet krizi” olarak yansımış, büyük çalkantılara neden olmuştu.

Skandal, Ulusal Birlik Partisi (UBP) - Halkın Partisi (HP) Koalisyonunu çatlatmıştı.

HABER- KAYNAK : Vatan Mehmet / Kıbrıs Postası Haber İçin Tıklayın: https://www.kibrispostasi.com/c35-KIBRIS_HABERLERI/n389548-jet-krizi-ile-ilgili-dava-okundu-girne-polisine-cagrildilar

Son Güncelleme: 19.08.2021 17:13
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