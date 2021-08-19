Jet krizi ile ilgili ‘dava’ okundu: Girne polisine çağrıldılar!

Söz konusu kişilerin Girne Polis Merkezine çağrıldıkları öğrenildi.
DOKUNULMAZLIĞI BULUNAN ALİ PİLLİ ÇAĞRILMADI
Milletvekili dokunulmazlığı bulunan dönemin Sağlık Bakanı Ali Pilli ise çağrılmadı.
Haziran 2020’de özel bir jetin karantina döneminde uçuşların kapalı olduğu bir zamanda "izinsiz" olarak Ercan’a inmesi, kamuoyuna “jet krizi” olarak yansımış, büyük çalkantılara neden olmuştu.
Skandal, Ulusal Birlik Partisi (UBP) - Halkın Partisi (HP) Koalisyonunu çatlatmıştı.
HABER- KAYNAK : Vatan Mehmet / Kıbrıs Postası Haber İçin Tıklayın: https://www.kibrispostasi.com/c35-KIBRIS_HABERLERI/n389548-jet-krizi-ile-ilgili-dava-okundu-girne-polisine-cagrildilar