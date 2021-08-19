Jet krizi ile ilgili ‘dava’ okundu: Girne polisine çağrıldılar!

Kıbrıs Postası sitesinde yer alan habere göre ünlü “jet krizi” ile ilgili “imzaları” bulunan dönemin Sağlık Bakanlığı müsteşarı Ali Çaygür ile Sağlık Bakanlığı’na bağlı Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi Müdürü Çiğdem Çağa ve bazı görevlilere dava okundu.