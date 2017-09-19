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'Jetlag' gafı sosyal medyada gündem oldu

Kıbrıs, Eğitim Bakanı Dr. Özdemir Berova'yı ve "jetlag" çıkışını konuşuyor.

19 Eylül 2017 Salı 14:39
'Jetlag' gafı sosyal medyada gündem oldu

Kıbrıs'ta kış saati uygulamasına geçilmemesi sonrasında kendisine yöneltilen bir soruya, "Saat değişikliklerinin insanlarda jetlag’a sebebiyet verdiğini" söyleyen Berova, sosyal medyada gündem oldu.

Hafta sonunda Yenidüzen gazetesinde yer alan haberde KKTC’nin Eğitim Bakanı Özdemir Berova, ülke gündemine oturdu. Berova’nın gündeme gelmesinin sebebi ise, kendisinin kış saati uygulaması hakkındaki yorumu oldu.

Ekim ayından sonra kış saati uygulamasının insan sağlığını etkilediğini ve “jetlag’e” sebep olduğunu söyleyen Berova, sosyal medyada en konuşulan figürlerden biri haline geldi.

Cuma günü katıldığı bir konferansta, KKTC hükümetinin kış saati uygulamasına geçmemesi hakkındaki yorumlarını da söyleyen Berova, “Bir doktor olarak, saat değişikliğinin insan vücudunda jetlag etkisi yaptığını söyleyebilirim. İnsanların gün ışığında işi bırakmalarının sağlık açısından önemli olduğunu düşünüyorum” yorumunu yapmıştı.

Bu açıklamanın ardından birçok KKTC'li sosyal medya üzerinden bu açıklamayı yorumladı. Bir kullanıcı, “Lefkoşa’dan Gazimağusa’ya da gitsem jetlag olur muyum” derken, başka bir kullanıcı, “Sana gelmek istiyordum ama eve ulaşana kadar jetlag olmaktan korkuyorum” yorumunu yaptı.

Jetlag, dünyada saat farkı olan bölgeler arasında hızlı yer değişikliği yapan kişilerde görülen geçici uyku bozukluğuna verilen isimdir. Jet Lag, gün içinde yorgunluk, iyi hissetmeme, dikkat dağınıklığı ve sindirim sistemi problemlerine yol açabilir. Geçicidir, ama seyahat kalitesini ciddi şekilde düşürebilen bir durumdur.

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Son Güncelleme: 19.09.2017 14:48
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Mehmet 2017-09-19 17:38:55

Bakana katılıyorum ben ve benim gibi yılarca tekstilde çalışın akşam karanlığında işten çıkanlar şimdi dışarda sahada çalışıyor ve gün isinda işi bırakmanın zevkini yaşıyor yani bir söz vardır karanlığında görmeyen gün işinin kıymetini bilmez Tebrikler bakanım

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