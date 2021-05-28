Joe Biden yönetiminden Türkiye'ye ilk üst düzey ziyaret gerçekleşti.

14 Haziran'da gerçekleşmesi beklenen Erdoğan-Biden görüşmesine değinen Sherman, "Bu zirvenin pozitif yönleri vurgulamak için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Başkan endişeleri dile getirecek. İnsan hakları ve demokrasi konusunda özellikle Türkiye'nin nasıl bir yola gittiği konusundaki endişeleri dile getirecek. Türkiye stratejik bir müttefik ve dünyaca tanınan bir güç. Çok yakından çalışıyoruz. Türkiye ile Afganistan- Libya konularında herkesin küresel kurallara uyması için de birlikte çalışıyoruz, küresel dünya düzeni için de" dedi.

"Türkiye'ye uygulanan S-400 yaptırımları için alternatifler sunduk, karar Türkiye'nin" diyen Sherman, şunları kaydetti:

"S-400'leri almak NATO ittifakında sorun yaratıyor. Alternatif sunduk, tam olarak ne yapmaları gerektiğini biliyorlar. Umarım ortak bir yol bulabileceğiz. Bu teknik detay bir konu değil, siyasi bir şey değil. Türkiye durumun farkında, atması gereken adımları biliyor. Nasıl bu adımların atılacağını da görüştük, bu Türkiye'nin kararı olacak."

" Amerika Birleşik Devletleri'nin YPG ile ilişkisinin tek amacı DEAŞ'ı yenmek" diyen Wendy Sherman, Suriye'deki son seçimi ve önümüzdeki dönem beklentileri anlattı. Sherman, "Göstermelik seçim olmuyor. Şunu ifade ettik, bu konuda Rusların diyaloga girme niyeti olmadı. Demokratik seçimler için ama böyle olması Suriye halkının yararına" diye konuştu.