“John Locke Ödülü” Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a sunulacak

Işık, konuya ilişkin yazılı açıklama yaparak, Derneğin, 1948 yılında BM İnsan Hakları Bildirgesinin ilan edildiği 10 Aralık İnsan Hakları Günü vesilesiyle aralık ayını, “Kıbrıs Türk halkının 1963 yılında yaşadığı insanlık trajedisi anısına ‘İnsan Hakları Ayı’ olarak ilan ettiğini” ve ay boyunca bilgilendirme etkinlikleri yapacaklarını belirtti.

Derneğin, bu kapsamda, cuma günü Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı ziyaret edeceğini belirten Işık, “İnsan haklarımızın korunmasında tek güvencemiz olan ‘devletimiz ve bağımsızlığımıza’ sahip çıkmasının önemini vurgulamak için John Locke ödülünü Cumhurbaşkanı Tatar’a sunacaktır” dedi.

Işık, açıklamasında devamla, “Derneğimiz, KKTC Anayasası ile güvence altına alınmış insan haklarımızı korumak ancak devletimize bizzat sahip çıkmakla mümkün olduğunu önemle vurgulamaktadır” dedi.