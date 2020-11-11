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Josep Borrell, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı tebrik etti

AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı arayarak tebrik etti.

11 Kasım 2020 Çarşamba 09:33
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Josep Borrell, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı tebrik etti

Bugün öğleden sonra AB Komisyonu Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı telefonla arayarak seçim zaferinden ötürü tebrik etti.

Görüşme esnasında Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk halkının egemen eşitlik ve iki devlet temelinde, taraflar arasında iş birliğini de içeren bir uzlaşı için kendisine yetki verdiğini anlatarak halkımız üzerindeki izolasyon ve kısıtlamaların haksızlığına işaret etti ve Avrupa Birliği'nin üzerine düşeni yapmadığını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Tatar, bu konuda AB'nin 2004'te aldığı karar çerçevesinde izolasyonları kaldırma vaatlerini yerine getirmesini beklediğimizi ifade etti.

Cumhurbaşkanı Tatar ayrıca görüş ve tutumumuzu daha etraflı bir şekilde anlatmak maksadıyla Borrell ile yakın bir gelecekte görüşmekten memnuniyet duyacağını belirtti.

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