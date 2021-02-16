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Josep Borrell Kıbrıs’a geliyor

16 Şubat 2021 Salı 10:02
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Josep Borrell Kıbrıs’a geliyor

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodoulidis’in, AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile telefon görüşmesi yaptığı bildirildi.

Rum Dışişleri Bakanlığı tarafından Twitter’daki paylaşımında, “Dışişleri Bakanı Nikos Hristodoulidis, Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile yaptığı telefon görüşmesinde Kıbrıs ve Avrupa-Türkiye ilişkilerindeki son gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulundu” ifade edildi.

Borrell’in BM Genel Sekreteri tarafından toplanacak gayri resmi 5+1 toplantısı nedeniyle Cuma günü Kıbrıs’ta temaslarda bulunması bekleniyor.

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