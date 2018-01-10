Judy bebeğin ölüm nedeni açıklandı

Babası tarafından istenmeyen, annesi tarafından da engelli olduğu için terk edilen, sonrasında da koruyucu aileye verilen 11 aylık Judy bebek, dün aniden hayatını kaybetmişti. Vadili’de koruyucu ailenin evinde rahatsızlanarak, ambulansla hastaneye kaldırıldığı sırada yaşamını yitiren Tatenda Dhliwayo (Judy bebek) otopsisi dün sabah yapıldı.

Polisten alınan biliye göre doğuştan beyin anomalisi ve mide reü hastası olan 11 aylık Tatenda Dhliwayo’nun, Mağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan otopsi sonucu ölüm nedeninin “mide içeriği aspikasyonu ve solunum yetmezliği” olduğu tespit edildi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.