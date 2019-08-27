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Justice MTG’de!

27 Ağustos 2019 Salı 17:17
Justice MTG’de!

Justice Amenyaglo ile dün Futbol Federasyonu’na giden Mağusa Türk Gücü yöneticisi Kemal Mahirel, futbolcu ile sözleşme imzalayarak resmen takım kadrosuna kattı.

1997 doğumlu olan 22 yaşındaki Justice “yerli oyuncu” statüsünde oynayacak. Daha önce Bostancı Bağcıl takımında forma giyen Justice iki sezon da Türk Ocağı takımında kiralık olarak forma giymişti.

Mağusa Türk Gücü tarafından kiralık olarak transfer edilen Justice bu sezon Mağusa Türk Gücü’nün başarısı için ter dökecek. Yıldız oyuncu imzayı attıktan sonra takımı ile ilk antremana akşam üstü inerek siftah yaptı.

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Vay vay 2019-08-27 18:03:24

8 senedir burda yaşıyorum vatandaş olamadım elin 22 yaşındaki kekosu yerli statusunde yani vatandaş yazıklar olsun haram zıkkım olsun vergilerim

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