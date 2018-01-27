K-Pet Futbol Ligleri'nde 16'ncı hafta

K-Pet Futbol Liglerinde ikinci devre dün akşam Lefkoşa Atatürk Stadı’nda oynanan Yenicami-Mağusa Türk Gücü ‘Süper Lig’ maçıyla başladı
Süper Lig’de 16’ncı hafta bugün oynanan Cihangir-Türk Ocağı, Ozanköy-GAÜ Çetinkaya, Doğan Türk Birliği-Merit Alsancak Yeşilova maçı ile devam etti.
Birinci Lig’de ise ikinci devrede; Akova Vuda-Esentepe, Göçmenköy-Girne Halk Evi, Çanakkale-Bostancı Bağcıl, Lapta-Kaya Mehmetçik ve Mormenekşe-Doğancı karşı karşıya geldi.
GÜNÜN KARŞILAŞMALARINDA ALINAN TOPLU SONUÇLAR ŞÖYLE
SÜPER LİG
CİHANGİR 2 – TÜRK OCAĞI 1
OZANKÖY 0 - GAÜ ÇETİNKAYA 4
DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ 0 - MERİT ALSANCAK YEŞİLOVA 2
BİRİNCİ LİG
AKOVA VUDA 1 - ESENTEPE 3
GÖÇMENKÖY 1 - GİRNE HALK EVİ 1
ÇANAKKALE 1 – BOSTANCI BAĞCIL 1
LAPTA 2 - KAYA MEHMETÇİK 2
MORMENEKŞE 2 - DOĞANCI 1