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K-Pet Futbol Ligleri'nde 16'ncı hafta

K-Pet Futbol Liglerinde ikinci devre bugün oynanan maçlarla devam etti...

27 Ocak 2018 Cumartesi 19:07
K-Pet Futbol Ligleri'nde 16'ncı hafta
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K-Pet Futbol Liglerinde ikinci devre dün akşam Lefkoşa Atatürk Stadı’nda oynanan Yenicami-Mağusa Türk Gücü ‘Süper Lig’ maçıyla başladı

Süper Lig’de 16’ncı hafta bugün oynanan Cihangir-Türk Ocağı, Ozanköy-GAÜ Çetinkaya, Doğan Türk Birliği-Merit Alsancak Yeşilova maçı ile devam etti.

Birinci Lig’de ise ikinci devrede; Akova Vuda-Esentepe, Göçmenköy-Girne Halk Evi, Çanakkale-Bostancı Bağcıl, Lapta-Kaya Mehmetçik ve Mormenekşe-Doğancı karşı karşıya geldi.

GÜNÜN KARŞILAŞMALARINDA ALINAN TOPLU SONUÇLAR ŞÖYLE

SÜPER LİG 

CİHANGİR 2 – TÜRK OCAĞI 1

OZANKÖY 0 - GAÜ ÇETİNKAYA 4

DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ 0 - MERİT ALSANCAK YEŞİLOVA 2

BİRİNCİ LİG

AKOVA VUDA 1 - ESENTEPE 3 

GÖÇMENKÖY 1 - GİRNE HALK EVİ 1

ÇANAKKALE 1 – BOSTANCI BAĞCIL 1

LAPTA 2 - KAYA MEHMETÇİK 2

MORMENEKŞE 2 - DOĞANCI 1
 

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