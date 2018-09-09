Kabakçı: Hiçbir siyasiye vefa borcumuz yoktur

Çiftçiler Birliği Eski Başkanı Alican Kabakçı, tarım sektörünün içinden geçmekte olduğu süreci değerlendirdi.

Kabakçı'nın açıklaması şöyle:

"Son bir haftadır tarım sektörü ve Kıbrıs Türk Köylüsü vatan topraklarında hak arama mücadelesi vermektedir. Onurlu ve haklı olan bu mücadele herkes bilmelidir ki Kıbrıs Türk Köylüsünün istekleri doğrultusunda neticelenecektir. Dün yaşanan olaylarda vatan topraklarını üretken hale getirenler,ülke insanına gıda ve aş sağlayanlar, iktidarda olanların zulmü ile birt kez daha karşı karşıya kalmışlardır.

İktidardaki güçlerini ülke insanın üzerine zulüm ve baskı olarak yönlendirenler bilsinler ki artık Kıbrıs Türk Köylü’sünün gözünden ,kalbinden düşmüştürler. Tarımsal Örgütlü Mücadele bizim ulkemizde Kıbrıs Türk Toplumunun varoluş mücadelesi olarak başlamış ve bu günlere gelmiştir. Dolayısıyle bu gün yollarda olan Tarımcılarımız ,Üreticilermiz ve Hayvancılarımız yalnızca arpa üç kuruş, süt beş kuruş olsun mücadelesi yapmamaktadırlar. Toplumu inim inim inleten zam furyasına,pahalılığa ve dar ve orta gelirli vatandaşlarımızın çektikleri çielelere karşı da mücadele vermektedirler. Kısacası bir haftadır süregelen ve devam etmekte olan Hayvancılarımızın bu mücadelesi görüyoruz ki, sessiz çoğunluğun sesi olmak için her türlü mücadeleyi vermektedir. Bu mücadeleye özellikle tüm üreticilerimiz ve kırsal kesimde yaşayan vatandaşlarımız katılırken şehirlerde yaşayan tüm halkımızın da desteği artık zaruridir.

İktidar elindeki siyasi gücü artık insanlarımızın geleceğine ,özgürlüğüne, yaşam standartlarına uzatmış ve durmadan gazel okumaya başlamıştır tıpkı arabın yalellisi gibi ‘ÇAREMİZ YOK SUÇLU DOLAR’. Değiştirin bu gazelin makamını yapılacak çok şey var ama Tüccar ,Sanayii’ci ve Bankacı abiler Sakın der iktidara Sakın . Bırakın sömürelim köylüyü bu halkı bırakın.

Bakın 1 kilo buğdaydan 1kilo un çıkar , 1 kilo undan 1 kilo ekmek çıkar

1 kilo buğday K.K.T.C.’de 0.90 kuruş ama 180 grm ekmek 2.50 Tl.

Kıbrıs Türk Halkı,çiftçisi,narenciyecisi,patatescisi,hayavancısı,esnafı,işcisi,doktoru,öğretmeni kısacası toplumumuzun tüm kesimleri ,sessiz çoğunluk, artık yeter deme zamanı gelmiştir. Yarın hepinizi Hayvancıların onurlu ekmek kavgasına davet ediyorum. Bu mücadele, bu vatan topraklarında iktidar kavgası yapmadan özgür ve hür yaşama geleceğmize umutla bakma kavgasıdır. Ya heb birlikte başaracağız yada hepbirlikte vah çekeceğiz.

Ey hükümet edenler biliniz ki köylümüzün size hiç bir vefa borcu yoktur. Onun için sizlere oyları ile bu makam koltuklarını ve iktidar olma şansını veren bu insanımıza sizlerin vefa borcu vardır. Devam edin biber gazı ve zamlarınızla vefa borcunuzu ödemeye. Ama unutmayın bu kantar döner bir gün sizi de tartar. Allah büyüktür.