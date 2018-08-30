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Kabakçı: Tarım Sektörü Çöktü

Aliacan Kabakçı tarım sektörünün çöktüğünü belirtti.

30 Ağustos 2018 Perşembe 16:20
Kabakçı: Tarım Sektörü Çöktü

Çiftçiler Birliği eski Başkanı Alican Kabakçı yazılı açıklama yaptı. Aliacan Kabakçı tarım sektörünün çöktüğünü belirtti. Kabakçı, "Gelinen noktada 5 kilo buğday satacan 1 ekmek alacan. 5 kilo Portokal satacan 1 kahve içecen. 300 lt süt satacan traktöre 1 depo mazot alamaycan"dedi

Alican Kabakçı’nın açıklamasının tamamı şöyle:

Tarımsal üretim her zaman ülkelerin en stratejik ekonomik sektörü olmuştur.  Ancak ülkemizde tarım sektörü hep horlanmış hep ihmal edilmiştir.  Hükümetlerimiz ise Ticaret Odası ,Sanayii Odası ve Finans Sektörüne teslim onların istekleri doğrultusunda hareket etmekte ülke çifçisini ise hep göz ardı etmekte. Bu dün de böyleydi, bugünde.

Bakınız gelinen noktada 5 kilo buğday satacan 1 ekmek alacan. 5 kilo Portokal satacan 1 kahve içecen. 300 lt süt satacan traktöre 1 depo mazot alamaycan. Ve  hükümet edenler hala ahkam kesecek. Üreticinin yanındayız diyecekler. Üreticinin yanında veya dibinde  olsanız ne gezer , üreticinin kalbinde olmadıktan sonra.

Biliniz ki bu zihniyetiniz, Kıbrıs Türk Köylü’sünü kendi vatanında kendi toprağında maraba etmeye yetmeyecektir.  Bu topraklarda hayat devam edecektir ama sizler hükümet edenler unutulup gideceksiniz. Hem de hiç hatırlanmamak üzere.  Ömür boyu köylümüzün ahı üzerinizde olacak.

Baki kalan bu dünyada hoş bir sedadır. Ancak sizin sedanız köylümüz ve halkımız tarafından  zulüm ve acıların devri olarak hatırlanacaktır. Devam edin Ticaret Odasına Sanayii odasına ve Finans Sektörüne kulak asmaya, sakın ola üreticinin feryadına kulak asmayın .

 Bin Yaşayın, Sizinle en acı günlere selam olsun.

Çiftçiler Birliği Eski Başkanı Alican Kabakçı

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Anahtar Kelimeler:
Alican KabakçıTarım SektörüEkonomiHaberGündemKıbrıs
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