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Kabine bu hafta Güzelyurt’ta olacak

08 Ekim 2019 Salı 22:24
Kabine bu hafta Güzelyurt’ta olacak

Başbakan Ersin Tatar ve tüm Bakanlar Kurulu üyeleri belde bilgilendirme ve istişare toplantıları kapsamında Perşembe günleri başlatmış olduklar bölge ziyaretlerini sürdüyor..

Tatar ve Bakanlar Kurulu üyelerinin bu haftaki ziyareti Güzelyurt’a olacak.

UBP-HP Koalisyon Hükümeti’nin Kabine üyeler ve milletvekillerinin de katılımı ile “Ülkeye hizmet yolunda Güzelyurttayız” sloganı ile gerçekleştirilecek ziyaret 10 Ekim 2019 Perşembe saat 19.00 da Güzelyurt AKM’de yer alacak

Güzelyurt ile ilgili hükümetin icraatlarının, gelecek projelerinin anlatılacağı halka açık toplantıda Güzelyurt halkı sorunlarını ve beklentilerini hükümet yetkililerine direk iletme fırsatı bulacaklar.

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