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Kabine değişikliği Cumhurbaşkanı Tatar'a sunuldu!

Başbakan Faiz Sucuoğlu, Oğuzhan Hasipoğlu'nun istifasını sunduğunu belirterek, kabine değişikliğinin Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a sunulduğunu açıkladı.

09 Mart 2022 Çarşamba 19:17
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Kabine değişikliği Cumhurbaşkanı Tatar'a sunuldu!
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Başbakan Faiz Sucuoğlu, TAK’a yaptığı açıklamada, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu’nun istifasını sunduğunu duyurdu.

Başbakan Sucuoğlu, Hasipoğlu’ndan boşalan göreve, Dışişleri Bakanı Hasan Taçoy’un, Taçoy’dan boşalan göreve ise Tahsin Ertuğruloğlu’nun atandığını açıkladı.

Sucuoğlu, kabine değişikliğini Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a sunduğunu bildirdi.

Başbakan Sucuoğlu şöyle konuştu:
“Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Oğuzhan Hasipoğlu bugün öğleden sonra bakanlıktan istifa ettiğini yazılı olarak bize sunmuştur. İstifa ettikten sonra, öğleden sonra, Sayın Cumhurbaşkanımız ile görüştük. Daha sonra Hasipoğlu’nun istifası nedeniyle boşalan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına Hasan Taçoy’u atadık. Dışişleri Bakanlığından boşalan yere de Tahsin Ertuğruloğlu’nu atadık. Şu anda da yazılar yazılmıştır. Biraz sonra da Resmi Gazete’de yayımlanacaktır.” 
Sucuoğlu, “Şu an için bir arkadaşımız bakanlıktan istifa etmiştir. Bir arkadaşımız bakan olmuştur, diğer arkadaşımız da kabine içerisinde bir bakanlıktan diğer bakanlığa geçmiştir. Bu şekilde kabinede bir değişiklik olmuştur. Hayırlı olsun” dedi. 

Son Güncelleme: 09.03.2022 21:03
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