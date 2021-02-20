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KABİNE DEĞİŞİKLİĞİ RESMİ GAZETE’DE

UBP-DP-YDP koalisyon hükümeti kabinesinde bugün yapılan değişiklik Resmi Gazete’de de yayımlandı.

20 Şubat 2021 Cumartesi 20:48
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KABİNE DEĞİŞİKLİĞİ RESMİ GAZETE’DE

UBP-DP-YDP koalisyon hükümeti kabinesinde bugün yapılan değişiklik Resmi Gazete’de de yayımlandı.

Başbakan Ersan Saner’in Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin ve Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Ünal Üstel’in görevlerinden alınması ve Sağlık Bakanlığı’na Ünal Üstel’in, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na ise Resmiye Canaltay’ın atanmasıyla ilgili Cumurbaşkanı’na gönderdiği yazılar ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın söz konusu görevden alma ve atamaları uygun görüp onayladığına dair belgeler Resmi Gazete’de yer aldı.

Son Güncelleme: 20.02.2021 22:06
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