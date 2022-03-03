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Kabine değişiyor mu? İşte detaylar...

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, Bakanlar Kurulu için Güven oylaması ve Başkanlık Divanı Seçimleri gündemiyle bugün toplanacak…

03 Mart 2022 Perşembe 09:08
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Kabine değişiyor mu? İşte detaylar...
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ÖZEL HABER

Cumhuriyet Meclisi Geçici Başkanı Zorlu Töre başkanlığında, saat 10.00’da toplanacak Genel Kurul’un gündeminde Bakanlar Kurulu için Güven oylaması ve Başkanlık Divanı Seçimleri bulunuyor. Kulisler, güven oylaması öncesinde “Kabinede değişiklik” iddiası ile çalkalanırken, mevcut kabineden bir ismin Meclis Başkanlığı için önerileceği ve özellikle Dışişleri Bakanlığı’nda değişiklik olacağı konuşuluyor.

Gündem Kıbrıs haber merkezinin UBP’ye yakın kaynaklardan elde ettiği bilgilere göre Sucuoğlu, Ankara’nın gönlünü yeniden kazanmak ve aynı zamanda parti içi dengeleri korumak için ciddi bir hamle yapacak.

UBP kulisleri ise birçok senaryo ile kaynıyor. Senaryolardan biri, İçişleri Bakanlığı’ndan alınarak Ekonomi Bakanı yapılan Kutlu Evren’in Meclis Başkanlığına önerilmesi, Dışişleri Bakanlığı görevine getirilen Hasan Taçoy’un Ekonomi Bakanlığına getirilmesi ve boşalan Dışişleri Bakanlığı koltuğuna yeniden Tahsin Ertuğruloğlu’nun getirilmesi. Bir diğer senaryoya göre, Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun güvenoyu aldıktan bir ay sonra kabinede iki bakanlık değişimi gerçekleştirmesi ve bu bakanlıklardan birinin de yine Dışişleri Bakanlığı olduğu öne sürülüyor.

Son Güncelleme: 03.03.2022 10:10
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