Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
Yaz Mevsiminde Cilt Bakımı Önerileri
Yaz Mevsiminde Cilt Bakımı Önerileri
Bebeğinize 2 Yaşına Kadar Anne Sütü Verin!
Bebeğinize 2 Yaşına Kadar Anne...
Sürekli ve geçmeyen baş ağrısı neden olur, neyin belirtisidir?
Kronik baş ağrısına ne iyi...
Ayak mantarına ne iyi gelir?
Ayak mantarına ne iyi gelir?
Doğal ekmeği sofranızdan eksik etmeyin
Sofranızdan eksik etmeyin

Kabinede değişiklik bugün olabilir!

UBP’ye yakın çevreler, kamuoyu ve siyasi çevreler tarafından bir beklenti haline gelen kabine değişiklik gerçekleşip gerçekleşmeyeceğinin sinyalini verdi

19 Haziran 2020 Cuma 07:45
1801 Okunma
Kabinede değişiklik bugün olabilir!

UBP’ye yakın çevreler, kamuoyu ve siyasi çevreler tarafından bir beklenti haline gelen kabine değişiklik gerçekleşip gerçekleşmeyeceğinin sinyalini verdi
 

KRİTİK TOPLANTILAR GERÇEKLEŞTİ…

Antalya’dan geçtiğimiz hafta sonu özel bir uçağın adaya gelmesinin ve bunun ortaya çıkmasının ardından hem hükümet kanadında hem de halk arasında şiddetli tartışmalar gündeme geldi. Kabinede değişiklik beklentisi oluşması ile birlikte geçtiğimiz gün UBP MYK’sı toplanmış, Başbakan Tatar, “Böyle bir algı olduğunu görüyorum” demişti. Dün bir araya gelen HP Merkez Yönetim Organı da kritik bir toplantı gerçekleştirmiş, toplantının ardından bir açıklama yapılmamıştı. 

DEĞİŞİKLİK BUGÜN OLABİLİR…

UBP’ye yakın çevrelerden alınan bilgiye göre kamuoyu ve çevreler tarafından bir beklenti haline gelen kabine değişikliğinin bugün belli olacağının sinyallerini verdi. Parti içerisinde yapılan toplantıların ardından durumun bugün netleşeceğini aktaran UBP’ye yakın çevreler, kabine değişikliğinin bugün olabileceğini söyledi. 


 “EN DOĞRUSU NEYSE O YAPILMALI”
Antalya’dan geçtiğimiz hafta sonu bir uçağın adaya gelmesi ve bu olayın ortaya çıkmasının ardından tartışmalar şiddetlendi. Yaşanan olayla ilgili olarak UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ersin Tatar Gündem Kıbrıs’a yaptığı özel açıklamada, şuanda bu sorunla karşı karşıya olduklarını ve hükümet ortağı ile birlikte değerlendirmelerin devam ettiğini söyleyerek çözüm için, “Bu sıkıntının aşılmasında en doğrusu neyse o doğruyu yapmalı” dedi. 


 “ALACAĞIMIZ KARARA HERKESİN SAYGILI OLMASI GEREKTİĞİ İNANCINDAYIM”
Kabine değişikliği olup olmayacağı konusunda ise Tatar “Bu artık bir beklenti haline gelmiştir ve yaşanan olaylardan dolayı bir sorumlu üzerine gitmektedir ve bu da bir kabine değişikliği beklentisine yol açmıştır. Dün Merkez Yönetim Kurulu’nda yaptığımız tartışmalardan sonra böyle bir algı olduğunu görüyorum. Haliyle biz sorumluluklarımız neyse o doğrultuda bir karar alacağız ve bu karara da herkesin saygılı olması gerektiği inancındayım” ifadelerini kullandı.
 

Son Güncelleme: 19.06.2020 08:22
Anahtar Kelimeler:
Ersin TatarKabine
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Vatandaş20 2020-06-19 10:32:14

Ersin Tatar sarı öküzü Yahudi sevdalılarına teslim etmemelidir.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Başbakan Tatar, kabine değişikliğini Cumhurbaşkanı'na sundu
Başbakan Tatar, kabine değişikliğini Cumhurbaşkanı'na sundu
Açıklama yok
Açıklama yok
Tüm Yollardaki Oto Korkulukların Tamiri İçin İhale Açıldı
Tüm Yollardaki Oto Korkulukların Tamiri İçin İhale Açıldı
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim