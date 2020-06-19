Kabinede değişiklik bugün olabilir!

UBP’ye yakın çevreler, kamuoyu ve siyasi çevreler tarafından bir beklenti haline gelen kabine değişiklik gerçekleşip gerçekleşmeyeceğinin sinyalini verdi



KRİTİK TOPLANTILAR GERÇEKLEŞTİ…

Antalya’dan geçtiğimiz hafta sonu özel bir uçağın adaya gelmesinin ve bunun ortaya çıkmasının ardından hem hükümet kanadında hem de halk arasında şiddetli tartışmalar gündeme geldi. Kabinede değişiklik beklentisi oluşması ile birlikte geçtiğimiz gün UBP MYK’sı toplanmış, Başbakan Tatar, “Böyle bir algı olduğunu görüyorum” demişti. Dün bir araya gelen HP Merkez Yönetim Organı da kritik bir toplantı gerçekleştirmiş, toplantının ardından bir açıklama yapılmamıştı.

DEĞİŞİKLİK BUGÜN OLABİLİR…

UBP’ye yakın çevrelerden alınan bilgiye göre kamuoyu ve çevreler tarafından bir beklenti haline gelen kabine değişikliğinin bugün belli olacağının sinyallerini verdi. Parti içerisinde yapılan toplantıların ardından durumun bugün netleşeceğini aktaran UBP’ye yakın çevreler, kabine değişikliğinin bugün olabileceğini söyledi.



“EN DOĞRUSU NEYSE O YAPILMALI”

Antalya’dan geçtiğimiz hafta sonu bir uçağın adaya gelmesi ve bu olayın ortaya çıkmasının ardından tartışmalar şiddetlendi. Yaşanan olayla ilgili olarak UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ersin Tatar Gündem Kıbrıs’a yaptığı özel açıklamada, şuanda bu sorunla karşı karşıya olduklarını ve hükümet ortağı ile birlikte değerlendirmelerin devam ettiğini söyleyerek çözüm için, “Bu sıkıntının aşılmasında en doğrusu neyse o doğruyu yapmalı” dedi.



“ALACAĞIMIZ KARARA HERKESİN SAYGILI OLMASI GEREKTİĞİ İNANCINDAYIM”

Kabine değişikliği olup olmayacağı konusunda ise Tatar “Bu artık bir beklenti haline gelmiştir ve yaşanan olaylardan dolayı bir sorumlu üzerine gitmektedir ve bu da bir kabine değişikliği beklentisine yol açmıştır. Dün Merkez Yönetim Kurulu’nda yaptığımız tartışmalardan sonra böyle bir algı olduğunu görüyorum. Haliyle biz sorumluluklarımız neyse o doğrultuda bir karar alacağız ve bu karara da herkesin saygılı olması gerektiği inancındayım” ifadelerini kullandı.

