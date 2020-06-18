Kabinede değişiklik olabilir!

Başbakan Ersin Tatar son günlerde yaşanan olayların ardından Gündem Kıbrıs’ın “Kabinede değişiklik olacak mı?” sorusuna yanıt verdi:

KABİNEDE DEĞİŞİKLİK OLABİLİR!

TATAR: “GEREKEN NEYSE YAPILACAK. BU KARARA HERKESİN SAYGILI OLMASI GEREKTİĞİ İNANCINDAYIM”



BAHAR SANCAR / GÜNDEM KIBRIS ÖZEL HABER

Başbakan Ersin Tatar kamuoyunda oluşan kabine değişikliği beklentisi üzerine “Gereken yapılacak ve bir karar alınacak. Bu karara herkesin saygılı olması gerektiği inancındayım” dedi.

“EN DOĞRUSU NEYSE O YAPILMALI”

Antalya’dan geçtiğimiz hafta sonu bir uçağın adaya gelmesi ve bu olayın ortaya çıkmasının ardından tartışmalar şiddetlendi. Yaşanan olayla ilgili olarak UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ersin Tatar Gündem Kıbrıs’a yaptığı özel açıklamada, şuanda bu sorunla karşı karşıya olduklarını ve hükümet ortağı ile birlikte değerlendirmelerin devam ettiğini söyleyerek çözüm için, “Bu sıkıntının aşılmasında en doğrusu neyse o doğruyu yapmalı” dedi.

“BAŞKA BİR HÜKÜMET ARAYIŞI İÇİNDE OLMAMIZ SÖZ KONUSU DEĞİLDİR”

İki gündür kamuoyunda ve kulislerde konuşulan “Hükümet bozulacak mı?” sorusuna karşılık ise Tatar, “Başka bir hükümet arayışı içinde olmamız söz konusu değildir. Bu hükümet bittikten sonra bu arayışlar başlar. Bu nedenle şuanda böyle bir şey düşünmemiz ahlaki de değildir” dedi.

Hükümet olarak sorumluluklarının olduğunun altını çizen Tatar, “Pandemi dönemi Sağlık Bakanlığı ile birlikte başarı içinde yönetilmiş ve bu noktaya gelmiştir. Bu başarıda hükümetin de büyük payı vardır. Şuanda ekonomiyi ayağa kaldırmak için ciddi bir çalışma bulunmaktadır. Dolayısıyla bütün bunları en iyi şekilde, hakkaniyetle ve adaletli bir şekilde değerlendirmek gerekir. Hükümet ortakları arasındaki ilişkinin de samimiyetle korunabilmesi için bu işin en hassas ve dikkatli bir şekilde değerlendirilmesi gerekmektedir ve ben bunun yapılacağına inanıyorum” şeklinde konuştu.

“ALACAĞIMIZ KARARA HERKESİN SAYGILI OLMASI GEREKTİĞİ İNANCINDAYIM”

Kabine değişikliği olup olmayacağı konusunda ise Tatar “Bu artık bir beklenti haline gelmiştir ve yaşanan olaylardan dolayı bir sorumlu üzerine gitmektedir ve bu da bir kabine değişikliği beklentisine yol açmıştır. Dün Merkez Yönetim Kurulu’nda yaptığımız tartışmalardan sonra böyle bir algı olduğunu görüyorum. Haliyle biz sorumluluklarımız neyse o doğrultuda bir karar alacağız ve bu karara da herkesin saygılı olması gerektiği inancındayım” ifadelerini kullandı.