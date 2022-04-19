Kabinede disiplin sorunu saraylık oldu!

ÖZEL HABER

Uzun süredir Başbakan Faiz Sucuoğlu ve kabinesinde yer alan Maliye Bakanı Sunat Atun arasındaki gerginlik Cumhuriyet Meclisi’ne taşınınca Sucuoğlu harekete geçti.

Başbakan Faiz Sucuoğlu ve hükümet ortağı YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı kabine değişikliği için Cumhurbaşkanlığı’na gitti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Sucuoğlu ve Arıklı arasında geçen diyalog basına yansımasa da, Gündem Kıbrıs’ın güvenilir kaynaklardan elde ettiği bilgilere göre, Sucuoğlu Atun’un görevden alınmasını talep etti.

Uzun süredir kabinede Başbakan Faiz Sucuoğlu ile ters düşen Atun’u Tatar’ın koruyup korumayacağı merak ediliyor.