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"Kabinemin üyesi ile ilgili kararı ben veririm"

Başbakan Üstel, bakan değişimi iddialarına ilişkin açıklama yaptı

19 Temmuz 2022 Salı 19:49
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"Kabinemin üyesi ile ilgili kararı ben veririm"
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Başbakan Ünal Üstel’in, bir medya organında çıkan gerçek dışı haberle ilgili açıklaması:

“Kabinemin bir üyesiyle ilgili kararı ancak ben veririm. Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin basın yayın organının bu yaptığı hem hükümetimize hem de Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne hakarettir.”

Yenidüzen gazetesi Başbakan Üstel 'in Maliye Bakanı Sunat Atun'u görevden almak istediğini yazarak bu konuyla ilgili Türkiye Cumhuriyeti Başkan Yardımcısı Fuat Oktay'ın KKTC ziyaretinde onay alarak yapmayı planladığını iddia etmişti 

Anahtar Kelimeler:
Başbakan Üstel
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