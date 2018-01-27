Havadis gazetesinden Bertuğ Topal'ın haberine göre; Cumhuriyetçi Türk Partisi, Halkın Partisi, Toplumcu Demokrasi Partisi ve Demokrat Parti’nin oluşturacağı bir 4’lü koalisyon noktasında dün sıcak gelişmeler yaşandı. 4 parti başkanının görüşmesinin öncesinde Ulusal Birlik Partisi’nin DP’yi ziyaret etmesi ve bu görüşme sonrasında UBP lideri Özgürgün’ün “3’lü koalisyon noktasında bir ışık gördüm” açıklaması kafaları karıştırdı.

4’lü görüşme sonrasında yapılan açıklama ise bambaşka bir görüntüye sebep verdi. 4 parti başkanı görüşmeleri olumlu sonuçlandırdıklarını ifade ederek artık son yapılması gereken işin bu olumlu sonucun parti meclislerinde onaylatılması olduğunu belirtti. Denktaş yaptığı açıklamada, “Dört parti başkanı uzlaştık, uzlaşıyı DP PM’ye götüreceğim” dedi

Denktaş, Pazartesi akşamı UBP’nin somut bir önerisi varsa, onu da PM’ye sunacağını söyledi. UBP’nin DP’ye Maliye-Turizm ve Eğitim olmak üzere üç bakanlık teklif ettiği öğrenildi. Denktaş, bu teklife rağmen, iki bakanlık için dörtlü koalisyona “evet” dedi.

UBP ve DP Genel Sekreterleri bugün bir araya gelecek. Toplantıda UBP, DP’ye somut olarak bakanlıklarla ilgili teklifini iletecek. TDP’den de “hayır” yanıtı alan UBP’ye, YDP, DP’li bir hükümette, “erken seçim şartı” ile onay verdi

Dört parti bakanlıklar konusunda uzlaştı. CTP- HP- TDP Başkanları kabinede yer alacak. Serdar Denktaş, “Ben kabinede yer almayabilirim, kesin değil” mesajı verdi. Kabinenin, 30 Ocak Salı günü açıklanması bekleniyor

Görüşmeler tamamlandı

Cumhuriyetçi Türk Partisi, Halkın Partisi, Toplumcu Demokrasi Partisi ve Demokrat Parti Genel Başkanları, 4’lü koalisyon görüşmelerini tamamladı.

Kendi aralarında olumlu bir sonuca ulaştıklarını açıklayan parti başkanları, kararı parti yetkili kurullarının vereceğini kaydetti.

4 partinin de yetkili kurullarının Pazartesi günü toplanarak karar vermesi bekleniyor.

4’lü koalisyon çalışmaları çerçevesinde CTP, HP, TDP ve DP Genel Başkanları bugün saat 15.40’da DP Genel Merkezi’nde bir araya gelerek yaklaşık 1.5 saat görüştü.

Toplantı sonunda basına açıklama yapan parti başkanları, görüşmelerin tamamlandığını söyledi.

Denktaş: Olumlu sonuçlandı karar yetkili organların

DP Genel Başkanı Serdar Denktaş, bugünkü toplantıda bir sonuca ulaştıklarını, vardıkları sonucun değerlendirmesini bundan itibaren parti yetkili kurullarının yapacağını söyledi.

Denktaş, dün itibarıyla detaylarla ilgili bir çalışmaları olacağını, yetkili kurullarının onay vermesi halinde bunun kamuoyuyla paylaşılacağını vurguladı.

“UBP’den somut bir öneri yok”

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Denktaş, Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün’ün “DP’de ışık gördüğü yönündeki” açıklamalarının sorulması üzerine, DP Parti Meclisi’nin Pazartesi akşam üstü toplanacağını, UBP’nin de o ana kadar önerilerini somutlaştırırsa her iki öneriyi de parti yetkili kurullarına götüreceğini kaydetti.

UBP’nin önerilerinin somut olmadığını, iki partinin heyetlerinin bugün görüşeceğini ifade eden Denktaş, UBP ile hafta sonu çalışılacağını, ancak kendisinin bu çalışmaya katılmayacağını söyledi.

“4’lünün vardığı sonuç somut bir sonuçtur”

Denktaş, heyetlerin bir araya gelerek öneriyi alacağını, onu da yetkili kurullarına götüreceklerini belirterek, “şu an itibaren bu dörtlünün vardığı sonuç bizim açımızdan somuttur. Dolayısıyla hayırlısı artık” dedi.

Denktaş, herhangi bir parti yetkili kurulunun “ret” cevabı vermesi halinde görüşmelerin kopacağını, yeniden oturup müzakere edilecek bir şeyin kalmayacağını kaydetti.

Erhürman: Parti yetkili organları onaylarsa bu iş biter

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman da, kendi aralarında olumlu bir sonuca ulaştıklarını söyleyebileceklerini belirterek, “Ama bu bizim kendi aramızda anlaştığımız olumlu sonuçtur. Doğal olarak partilerin yetkili organlarının bizim ulaştığımız sonucu onaylamaları beklenmelidir. Onlar onaylarsa ancak partilerin kararları ortaya çıkmış olacaktır” dedi.

Erhürman, parti yetkili organları karar vermedikçe basına daha ayrıntılı bilgi veremeyeceklerini kaydetti.