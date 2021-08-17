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Kablo hırsızı teminatla serbest kaldı

Lefkoşa’da meydana gelen hırsızlık mal kabulü suçu ile ilgili olarak tutuklanan zanlı B.D yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

17 Ağustos 2021 Salı 13:31
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Kablo hırsızı teminatla serbest kaldı

(Kamalı Haber)

Lefkoşa’da meydana gelen hırsızlık mal kabulü suçu ile ilgili olarak tutuklanan zanlı B.D yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Mustafa Parlak olguları aktardı.

Polis, zanlının Hırsızlık Mal Kabulü suçuna methaldar olduğunu belirtti.

Polis, zanlının tasarrufunda çalıştığı işyerine ait ve sirkat ettiği 33 metre uzunluğunda 6 bin 670 TL değerindeki yeraltı kablosunu satın almak isterken suçüstü tutuklandığını söyledi.

Polis, zanlının tasarrufunda 123 kg ağırlığında saf bakır tel, 52 kilogram elektrik kablosu, yine ayrıca siyah renk yer altı kablosunu kesmede kullanılan 1 adet izbirillo makinesi, 1 adet kablo kesiminde kullanılan makas bulunup emare olarak alındığını anlattı.

Polis, soruşturmanın tamamlandığını belirtip, mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, zanlının davalarında hazır bulunması maksadı ile yurt dışına çıkışının yasaklanması, KKTC’de muteber iki kefilin 100’er bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması, 15 bin TL nakit teminat yatırması ve haftada bir gün polise ispat-ı vücutta bulunması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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