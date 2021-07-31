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Kablo hırsızları yakayı ele verdi

31 Temmuz 2021 Cumartesi 12:09
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Kablo hırsızları yakayı ele verdi

POLİS BASIN SUBAYLIĞI AÇIKLAMASI:

26-29.07.2021 tarihleri arasında Haspolat’ta tadilat halinde bulunan bir üniversiteye ait kampus içerisinden 50 metre uzunluğundaki zırhlı yeraltı kabloları çalınmıştır.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada meselede zanlı olarak görülen S.K.(E-31) ve S.A.(E-20) tutuklanmıştır.

Yapılan ileri soruşturmada bahse konu şahısların çalmış oldukları 50 metre uzunluğundaki zırhlı yeraltı kablosunun 21.15 metre uzunluğundaki kısmını Minareliköy’de faaliyet gösteren bir iş yerine 3000TL karşılığında satarak sahtekarlıkla para temin ettikleri tespit edilmiştir.

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