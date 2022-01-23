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KABLOLAR KOPTU! Elektrik kabloları yerde dolaşıyor

23 Ocak 2022 Pazar 14:27
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KABLOLAR KOPTU! Elektrik kabloları yerde dolaşıyor
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ÖZEL HABER

Girne Boğaz bölgesinde şiddetli fırtınadan dolayı elektrik kabloları koptu.

Kopan elektrik kabloları asfalta düşerken sürücüler ve vatandaşlar için tehlike yaratıyor.

Gündem Kıbrıs'ın görüntüleri ve haberi aktarmasının ardından olaydan haberdar olan Kıb-Tek teknik servisi tehlike arz eden kablolarla ilgilenmek için olay yerine intikal etti.

Gündem Kıbrıs'a konuşan vatandaş "Akşam oy sayarken elektrikler kesilirse ne olacak?" diye sordu...

GÜNDEM KIBRIS EKİBİ OLAY YERİNDEN AKTARIYOR:

Son Güncelleme: 23.01.2022 15:42
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