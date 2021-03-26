“KABUL EDİLEMEZ”

Bu Memleket Bizim Platformu’nun açıklaması şu şekilde:

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Sol Hareket kurucu üyelerinden Abdullah Korkamazhan'ın "cumhurbaşkanına hakaret" gerekçesiyle 5 yıla kadar hapis istemiyle tutuklu yargılanmak üzere mahkemeye çıkarılması kabul edilemez.

Bu Memleket Bizim Platformu, kuruluş ilkelerinde belirttiği gibi "Kıbrıs Türk toplumunun uluslararası antlaşmalardan kaynaklanan kazanılmış haklarına sahip çıkarak, nereden gelirse gelsin siyasal iradesine yapılan müdahaleleri reddeder, Kıbrıs Türk toplumunun iradesinin özgürce kullanılması hedefi için mücadele eder."

Kıbrıs Türk toplumunun siyasal iradesini kullanabilmesinin temel unsuru; fikir-düşünce ve ifade özgürlüğünün serbestçe yaşam bulmasıdır. İfade özgürlüğünü baskı altına almaya yönelik bir tutum olarak değerlendirdiğimiz bu girişim karşısında BMBP olarak demokrasi ve insan hakları mücadelesini yükselteceğimizi ilan ederiz.

BMBP