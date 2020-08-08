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Kaburga kemiğini kırdı

Lefkoşa’da kız meselesi yüzünden çıkan kavgada Syed Tabraız Ashıq’ın kaburga kemiğini kıran iki kişiden biri olan Qamar Rasheed tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

08 Ağustos 2020 Cumartesi 13:05
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Kaburga kemiğini kırdı

Lefkoşa’da kız meselesi yüzünden çıkan kavgada Syed Tabraız Ashıq’ın kaburga kemiğini kıran iki kişiden biri olan Qamar Rasheed tutuklanarak  mahkemeye çıkarıldı.
Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis çavuşu Cemil Özalkım, 5 Ağustos 2020 tarihinde saat 22.30 sıralarında Lefkoşa’da Neşe Sokak içerisinde kız arkadaşına mesaj attığı gerekçesiyle Syed Tabraız Ashıq’ın bir taraf olup, diğer taraf olan Muhammad Saffer ve Qamar Rasheed’in bir birbirlerinin muhtelif yerlerine gelişigüzel elleri ve kolları ile vurmak sureti suretiyle bir kavgada yer aldıklarını söyledi. Polis, kavga esnasında Muhammad Saffer ve Qamar Rasheed’in, Syed Tabraız Ashıq’ın sol göğüs kafesine yumruk atmak suretiyle 7. Kaburga kemiğinin kırılmasına sebep olup vahim zarara uğrattıklarını belirtti. Polis, zanlıların 7 Ağustos tarihinde Lefkoşa’da tespit edilerek tutuklandığını ifade etti. Polis, soruşturmanın devam ettiğini, alınacak ifadeler olduğunu belirterek, zanlının 2 gün tutuklu kalmasını talep etti.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Hale Dağlı zanlının soruşturma maksatlı 2 gün süre ile poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
KavgaMahkeme
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