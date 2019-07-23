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Kaçak 3 gün tutuklu kalacak

23 Temmuz 2019 Salı 15:41
Kaçak 3 gün tutuklu kalacak

Kamalı Haber

Ülkemizde gerçekleştirilen asayiş operasyonları neticesinde ülkede izinsiz ikamet ettiği tespit edilen zanlı Halil Erkan Doğan tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Mehmet Şener, olayla ilgili bulguları aktardı. Şener, zanlının 28 Ocak 2018 tarihinden itibaren kaçak olarak bulunduğunun tespit edildiğini ve aleyhine bir soruşturma başlatıldığını belirtti. Polis zanlının ülkede ne maksatla bulunduğunun araştırılacağını belirterek ilk etapta soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Cenkay İnan, zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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KaçakHaberKKTC
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