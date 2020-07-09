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Kaçak göçmenlerin PCR testleri yapıldı

Sabah saatlerinde ülkeye kaçak yollarla gelen göçmenlere PCR testleri yapıldığı belirtilirken, bir göçmenin de hâlâ aranmakta olduğu aktarıldı.

09 Temmuz 2020 Perşembe 11:14
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Kaçak göçmenlerin PCR testleri yapıldı

Polis, bu sabahın erken saatlerinde Güzelyurt’a bağlı Yayla köyü sahilinde, 20’si erkek, 3ü kadın ve 7 çocuk olmak üzere toplam 30 Suriye uyruklu düzensiz göçmen ve 2 kaptan tespit ederek tutukladı.

Düzensiz göçmenler, Güzelyurt Polis Müdürlüğünde gerekli ifadeleri alındıktan sonra sağlık kontrolleri için Güzelyurt Sağlık Ocağına götürüldü.

“PCR TESTLERİ DE YAPILDI”

Düzensiz göçmenlere PCR testi de yapılacağı öğrenildi.

BRT muhabirinin olay yerinden elde ettiği bilgiye göre sahilde kaptanları bekleyen bir kişi de polis tarafından tutuklandı.

OLAY YERİNDEN KAÇAN BİR KİŞİ ARANIYOR

Olay yerinden kaçan bir başka kişinin ise arandığı belirtildi.

Kaptanlar ve yakalanan zanlının gün içerisinde Güzelyurt Kaza Mahkemesine çıkartılacak

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

KAYNAK : BRT

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Göçmen
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