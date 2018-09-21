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Kaçak işçi denetimleri sürüyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Çalışma Dairesi , kaçak işçi denetimlerini sürdürüyor.

21 Eylül 2018 Cuma 16:35
Kaçak işçi denetimleri sürüyor

Kayıt dışılığın önlenmesi amacıyla ülke genelinde yapılan rutin denetimler Girne’de devam etti.

Denetimler çerçevesinde Kumyalı Estate &Const.Ltd, Ali Alpdağ İnşaat Şti.Ltd., Hasan Keleşzade , Erkan Turan Const.Ltd ve Arif Dülger isimli işyerlerine kaçak işçi teftişi yapıldı. Teftişler sonucunda Arif Dülger isimli işyerine ,1 kayıt Dışı işçi çalıştırdığı için 2620 TL idari para cezası kesildi.

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Anahtar Kelimeler:
Çalışma Ve Sosyal Güvenlik BakanlığıÇalışma DairesiKaçak IşçiDenetimHaberGündemKıbrıs
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umit tekin 2018-09-21 18:25:16

Benim izledigim kadari ile bilhassa Magusa bolgesinde bu denetim yapilmamaktadir. Tabii buyuk firmalara peskes cekilmektedir.

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