Kaçak mahkum evlerin arasında gezdi

Lefkoşa Merkezi Cezaevi’nden dün akşam saat 18.00 sıralarında firar eden Rus mahkum Alexander Satlaev’i arama çalışmaları devam ediyor.

SESKIBRIS sitesinde dün gece Dikmen ve Boğaz bölgesinde görülen mahkumun evlerin arasında elini kolunu sallayarak dolaştığı kamera kayıtları yayınlandı.

Boğaz bölgesindeki evlerin arasında dolaşan mahkumun Beşparmaklarda saklandığı düşünülüyor.

Dün gece ve bugün gün boyunca Boğaz bölgesinde yoğun bir arama gerçekleştirildi ancak mahkuma henüz ulaşılamadı.

Aramalara Özel Harekat Birlikleri de katıldı.

Kaçak mahkumun fotoğraflarını paylaşan polis, firari mahkum Alexander Satlaev’i görenlerin haber vermesini istedi.

KAYNAK : SES KIBRIS