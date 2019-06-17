Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Whatsapp'tan yeni bir özellik daha! Büyük bir sorunu çözecek
Whatsapp'tan yeni bir özellik daha!...
Dünyanın en büyük uçağı satışa çıkarıldı! İşte fiyatı
Dünyanın en büyük uçağı satışa...
Stranger Things şimdi de oyun olarak karşımıza çıkıyor
Stranger Things oyun olarak karşımıza...
PUBG Mobile için yepyeni güncelleme: Ölüm maçı geliyor
PUBG Mobile için yepyeni güncelleme
Polonya'da akıllı telefon kullanıcılarına özel yol: Belediye değil, yayalar yaptı
Polonya'da akıllı telefon kullanıcılarına özel...

Kaçak Nijeryalı 4 gün daha tutuklu kalacak!

17 Haziran 2019 Pazartesi 19:41
Kaçak Nijeryalı 4 gün daha tutuklu kalacak!

Ülkeye öğrenci olarak giriş yapıp bir süre sonra kaçak duruma düşen Nijeryalı Okhai Iyamah yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Zanlı dün teminat talebiyle Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru, zanlının GAÜ’ye öğrenci kaydı yaptırarak ülkeye geldiğini ancak kaydının 20 Eylül 2018 tarihinde bittiğini söyledi. Polis, zanlının 13 Haziran’da tespit edilip tutuklandığını, 2018 yılından beridir ülkede kaçak kaldığını ifade etti. Polis, zanlı ile ilgili ihraç işlemleri başlatıldığını belirterek, işlemlerin tamamlanması için 4 gün ek  süreye ihtiyacı olduğunu ifade etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Meltem Dündar, zanlı hakkında 4 gün tutukluluk kararı verdi.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gürcafer, İskele ve Yeniboğaziçi İmar Planı’nı eleştirdi!
Gürcafer, İskele ve Yeniboğaziçi İmar Planı’nı eleştirdi!
Tecavüz zanlısı teminata bağlandı!
Tecavüz zanlısı teminata bağlandı!
EL-SEN: Her topluluğun içerisinde mutlak çürük elmalar olur…
EL-SEN: Her topluluğun içerisinde mutlak çürük elmalar olur…

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim