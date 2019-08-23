Kaçak oldukları tespit edilen 7 kişi tutuklandı

Girne’de operasyonlarda yakalanan 7 ikamet izinsiz şahıs bugün yeniden Girne’de mahkemeye çıkarıldı.
Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Mert Gürtuna, suçla operasyonel mücadele çalışmaları kapsamında, Mehtap Akhtar ,Mumamah İrfan, Majid Ali, Asfag Amin, Sohobib Akhtar, Shadid Mahmod, Ghalib Hussein’in ülkede ikamet izinsiz bulunduklarının tespit edilerek suçüstü yakalandıklarını söyledi.
Gürtüna, yapılan kontrollerde Pakistanlı zanlılar Mehtap Akhtar 2017, Mumamah İrfan 2017, Majid Ali 2018, Asfag Amin 4 aydır, Sohobib Akhtar 4 aydır, Shadid Mahmod 6 aydır, Ghalib Hussein 3 aydır ülkede kaçak yaşadıklarını söyledi.
Zanlılar hakkında ihraç işlemleri başlatıldığını, önceki gün alınan bir gün tutukluluk süresinin yetersiz kaldığını kaydeden polis, ek süre istedi.
Mahkeme, haklarında ihraç işlemleri yürütülen zanlıların 7 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.